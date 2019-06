Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Noch kein Ergebnis zur Brandursache

Kirchgandern (ots)

Noch ist die Brandursache des Feuers auf dem Gelände eines Teegroßhandels in der Citrusstraße unklar. Die Kriminalpolizei ist gegenwärtig am Brandort, um nach ersten Spuren zu suchen. Mit einem Ergebnis wird am Donnerstag gerechnet, da noch zu hohe Temperaturen eine genaue Brandortuntersuchung nicht zulassen. Kurz nach 10 Uhr rückte die Feuerwehr vom Gelände ab, der Brand war gelöscht. Auch eine Aussage zum Schadensausmaß wird nicht vor Donnerstag möglich sein.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell