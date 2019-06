Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Pedelecs gestohlen

Sondershausen (ots)

Am Mittwochvormittag wurde festgestellt, dass Unbekannte zwei hochwertige Pedelecs in Sondershausen gestohlen haben. Die Pedelecs, im Wert von mehreren tausend Euro, waren auf einem Grundstück in der Bergstraße unter einem Carport gesichert abgestellt. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib der Pedelecs machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell