Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trampolin in Flammen

Wasserthaleben (ots)

Am Montag kamen, gegen 12.40 Uhr, in einem Garten in der Hauptstraße Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache standen ein Trampolin und ca. 40 Quadratmeter einer Wiese in Flammen. Kurz vor 13 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

