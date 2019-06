Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spendengelder aus Kirche gestohlen

Ellrich (ots)

Geld, welches für den Wiederaufbau des Glockenturms in Ellrich verwendet werden sollte, ist weg. Unbekannte zerstörten die Sammelbox in der Kirche Am Markt und verschwanden mit den Spenden. Am Dienstag wurde der Diebstahl entdeckt. Da die Kirche nur zwischen 10 Uhr und 18 Uhr geöffnet ist, muss sich der Diebstahl am Dienstag, 25. Juni, ereignet haben. Wie viel Bargeld gestohlen wurde, ist noch unklar. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann oder wem auffällige Personen in der Kirche aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960.

