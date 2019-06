Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher überrascht

Niedersachswerfen (ots)

Ein Mann hat am Dienstag einen Einbrecher überrascht, als dieser versuchte, in seine Firma Im Steinfeld einzudringen. Gegen 16 Uhr machte sich der Unbekannte an einem Fenster zu schaffen. Als der Firmeninhaber hinzukam, ergriff der Dieb mit einem Fahrrad in Richtung des Herkules-Marktes die Flucht. Er war ca. 30 Jahre alt und führte eine schwarze Tasche mit Werkzeug mit sich. Er war mit einem grau-grünen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Dieb geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

