Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz

Bad Frankenhausen (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein Motorradfahrer am Dienstag ins Krankenhaus geflogen werden. Der 27-Jährige war gegen 14.30 Uhr am Nachmittag auf der Bundesstraße aus Richtung Bad Frankenhausen in Richtung des Kyffhäuserdenkmals unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er rutschte noch mehrere Meter eine Böschung hinab, ehe er schwer verletzt zum Liegen kam. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 15000 Euro.

