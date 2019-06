Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse in Kirche gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl in einer Kirche sucht die Polizei im Eichsfeld Zeugen. Ein Mann nutzte am Sonntag, 23. Juni, das Beten einer Kirchgängerin in der St. Marien Kirche aus. Die Frau betete im Bereich der Kerzen und stellte ihre Handtasche neben sich ab. Der Unbekannte lief im Gang rechts zur Frau. Im Anschluss entdeckte sie das Fehlen ihrer Geldbörse aus der Handtasche. Zum Zeitpunkt des Diebstahls, zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr war die Kirche nur mäßig besucht. Der unbekannte Mann war ca. 50 Jahre alt, 1.85 m bis 1.90 m groß und trug eine wadenfreie Hose. Auf der linken, kräftigen Wade war ein farbiges Tattoo zu sehen. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen? Wem ist der Mann ebenfalls in der Kirche aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell