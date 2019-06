Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer schwer verletzt

Körner (ots)

Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist am Montag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er befuhr gegen 13.10 Uhr den Radweg aus Richtung Österkörner in Richtung Körner. Als er die Straße Gut Bergmühle überquerte, durch die der Radweg unterbrochen wird, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 37-Jährigen. Am Auto und am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Radfahrer kam ins Krankenhaus.

