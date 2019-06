Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti-Sprayer geflüchtet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Dunkel gekleidete Personen, bei denen es sich möglicherweise um Graffiti-Sprayer handelt, meldete eine Zeugin am Montagabend in Heiligenstadt bei der Polizei. Damit hatte die Anruferin offenbar das richtige Gespür. Die Polizisten konnten in der Ibergstraße tatsächlichen frischen Farbgeruch wahrnehmen. An der Hochspannungsanlage Ecke Wolgstraße fanden die Beamten schließlich auch rote Sprühfarbe. Die vermeintlichen Täter aber waren bereits geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

