Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flammen auf Balkon

Nordhausen (ots)

Aufgrund eines Brandes mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Auf dem Sand am Montagabend in Sicherheit gebracht werden. Gegen 18.30 Uhr war auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Durch die Flammen wurden die Balkonumrandung und Teile der Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei geht von einer Selbstentzündung aus, verursacht durch Glasflaschen, die auf dem Balkon standen. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner der betreffenden Wohnung hatten Glück, sie waren, als das Feuer ausbrach, nicht zu Hause.

