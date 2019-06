Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Keller aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Am Montagabend wurde festgestellt, dass Unbekannte fünf Keller eines Mehrfamilienhauses in der Johannes-Thal-Straße aufgebrochen hatten. Ermittlungen zufolge erbeuteten der oder die Diebe aus einem der Keller zwei Lederfußbälle. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

