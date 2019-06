Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer und Auto kollidiert

Bad Tennstedt (ots)

Ein Radfahrer fuhr am Montag, gegen 19.25 Uhr, vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Bahnhofstraße in Richtung Bad Langensalza. Dabei erfasste ihn der vorfahrtsberechtigte VW einer 32-Jährigen. Sie war in der Bahnhofstraße, ebenfalls in Richtung Bad Langensalza, unterwegs. Trotz Gefahrenbremsung konnte die Frau eine Kollision mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der 18-jährige Radler und die Autofahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu.

