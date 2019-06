Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr verhindert Wohnungsbrand

Siemerode (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße nahmen am Montagabend, gegen 21.45 Uhr, Brandgeruch aus einer Nachbarwohnung war. Sie alarmierten die Feuerwehr. Die Kameraden mussten sich Zutritt zur betreffenden Wohnung verschaffen, da die Bewohnerin nicht zuhause war. Sie stellten in der Wohnung glimmende Papierreste fest, die für den Brandgeruch verantwortlich waren. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen die Bewohnerin wird nun ermittelt.

