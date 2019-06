Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen wurde der Einbruch in den Container eines Möbelhauses in der Halleschen Straße entdeckt. Der oder die Unbekannten öffneten den Container gewaltsam. Erbeutet haben sie jedoch nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

