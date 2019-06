Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Terrassenüberdachung in Brand

Bretleben (ots)

Am frühen Montagmorgen brannte gegen 5 Uhr die Überdachung einer Terrasse in der Heldrunger Straße. Die Bewohnerin hatte den Brand selbst festgestellt und die Rettungsleitstelle informiert. Sie konnte ihr Haus unverletzt verlassen. Bereits gegen 5.15 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Das Terrassendach wurde durch das Feuer komplett zerstört. Es entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Die Kriminalpolizei hat am Montagvormittag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell