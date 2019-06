Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leichtkraftrad gestohlen

Helmsdorf (ots)

Zwischen Donnerstag, 20. Juni, und Sonntag, 23. Juni, stahlen Unbekannte ein Leichtkraftrad des Herstellers Honda. Das Zweirad, an dem das Kennzeichen EIC-XI88 angebracht war, stand auf einem privaten Parkplatz in der Schulstraße. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib der mehrfarbigen Honda CBR machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell