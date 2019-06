Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin verletzt

Arenshausen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag leicht verletzt worden. Die 54-jährige Radlerin befuhr gegen 15.20 Uhr die Halle-Kasseler-Straße in Richtung Uder. Dabei kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand abgestellten VW. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Eigenen Aussagen zufolge wurde sie von der Sonne geblendet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell