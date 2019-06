Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Dingelstädt (ots)

Am vergangenen Wochenende machten sich Diebe an einem Zigarettenautomaten in Dingelstädt zu schaffen. Sie öffneten den Automaten im Hestelweg gewaltsam. Ob und wie viel Zigaretten der oder die Täter erbeutet haben, ist noch nicht geklärt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegnen.

