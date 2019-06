Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Wohnung

Bad Langensalza (ots)

Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine führte am Sonntagabend zum Brand in einer Wohnung in der Friedrich-Mann-Straße. Gegen 19.30 Uhr hatte ein Zeuge die Rettungsleitstelle über Rauch informiert, der aus einer einem Dachfenster drang. Der Bewohner war nicht zuhause. Gegen 20.45 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell