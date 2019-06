Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter dem Einfluss von Drogen

Mühlhausen (ots)

Am Freitagnachmittag führten Beamte der PI Unstrut-Hainich Verkehrskontrollen durch. Ein 23jähriger Mühlhäuser, der bereits wegen eines Drogendelikts als Fahrzeugführer bekannt war, geriet in die Kontrolle. Bei dem Mann wurde eine Kleinstmenge an Cannabis aufgefunden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf mehrere Substanzen, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

