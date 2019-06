Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Voigtstedt (ots)

Den Fahrer eines PKW erwarten einige Strafanzeigen. Er wurde am 21.06. in der Mittagszeit mit seinem PKW in Voigtstedt kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die amtlichen Kennzeichen nicht an den PKW gehörten. Der Fahrer stand außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

