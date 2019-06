Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Firma

Ebeleben (ots)

In der Nacht vom 20. zum 21.06. drangen unbekannte Täter in ein Firmengelände in Almenhausen ein. Dort wurde ein Schuppen aufgebrochen und ca. 300 m Kupferkabel im Wert von 5.000,- EUR entwendet.

