Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Unfallzeit, 21.06.2019,20:00 Uhr , Büttstedt

Die Fahrerin eines Pkw Honda befuhr die Hauptstraße in Büttstedt mit ihren Pkw. Während der Fahrt beschloss sie die Fahrtrichtung zu wechseln und wendete in einer Grundstückseinfahrt. Beim Rückwärtsfahren in die Einfahrt, übersah sie die dort befindliche Straßenlaterne neben der Einfahrt und kollidierte mit dieser. Es entstand an ihren Pkw Sachschaden in einer Höhe von 1.500.- Euro. Die Laterne wurde nicht beschädigt.

Unfallzeit, 21.06.2019, 17:00 Uhr, Teistungen

Die Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr die Hauptstraße in Teistungen mit ihren Pkw. Der Fahrer eines Pkw BMW fuhr vor dem VW, als er verkehrsbedingt halten musste. Auf Grund von Unaufmerksamkeit fuhr die VW Fahrerin auf den BMW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500.- Euro.

