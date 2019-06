Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle über Motorrad verloren

Kyffhäuserland (ots)

Ein Motorradfahrer befuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, die Straße in Richtung des Kyffhäuserdenkmals. In einer Linkskurve kam der 44-Jährige auf regennasser Straße von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Böschung. Der Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

