Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autofahrer bei Unfall verletzt

Toba (ots)

Der Fahrer eines Dacia befuhr am Donnerstag, gegen 18.20 Uhr, die Landstraße 2085 aus Richtung Himmelsberg. An der Landstraße 1033 beabsichtigte der 74-Jährige, auf diese nach links in Richtung Toba aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Skoda eines 29-Jährigen, der auf der Landstraße 1033 in Richtung Dietenborn unterwegs war. Der 74-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Skoda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten kam auch die Feuerwehr zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

