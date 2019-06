Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb schlägt nach Mitarbeiter und flüchtet

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 18.30 Uhr in einem Supermarkt in der Landgrabenstraße ein Mann erwischt, der eine Packung Milch geöffnet und diese bereits halb geleert hatte. Ein Mitarbeiter des Marktes stellte dann fest, dass der Unbekannte mehrere Waren in einem mitgeführten Motorradhelm, einem Rucksack und in seiner Kleidung verstaut hatte, offenbar in der Absicht, diese zu stehlen. Als der Dieb vom Mitarbeiter angesprochen wurde, reagierte er aggressiv und schlug nach dem Angestellten, um aus dem Markt zu fliehen. Der Dieb war ca. 1,90 m groß und von kräftiger Gestalt. Er hatte eine Glatze und war mit einem rot karierten Hemd bekleidet. Außerdem führte er einen Motorradhelm bei sich. Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Ladendieb machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

