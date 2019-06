Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend schlugen Fahrraddiebe am August-Bebel-Platz zu. Gegen 20 Uhr bemerkte der Besitzer eines E-Bikes, dass Unbekannte sein Fahrrad gestohlen hatten. Das schwarze E-Bike des Herstellers Giant war mit einem Schloss gesichert. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell