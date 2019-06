Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weißes Pulver in Tiefgarage

Bad Frankenhausen (ots)

Polizei und Feuerwehr kamen am Donnerstag, kurz nach 18 Uhr, in einer Tiefgarage in Bad Frankenhausen Am Teichfeld zum Einsatz. Eine Frau hatte dort weißes Pulver aufgekehrt. Anschließend klagte sie über Hautreizungen. Die 36-Jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus. Polizei und Feuerwehr sperrten die Tiefgarage. Das Pulver soll nun untersucht werden, um zu klären, um was es sich für eine Substanz handelt. Wie das Pulver dorthin kam bzw. wer es dort abgelegt hat, ist derzeit nicht bekannt.

