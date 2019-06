Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlener Transporter wieder aufgefunden (Pressemeldung vom 13. Juni), Eigentümer setzt Belohnung aus

Leinefelde (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Mercedes Sprinters in der Nacht von Dienstag, 12. Juni zum Mittwoch, 13. Juni im Hausener Weg. Unbekannte hatten zwischen 19 Uhr und 1.45 Uhr den Sprinter aus der Garage gestohlen. Bei dem Transporter handelte es sich um einen weißen Mercedes Sprinter. Das Auto, Baujahr 2001, war mit der Aufschrift "Spedition Wedekind" versehen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Auto in der Nacht nicht ausfindig gemacht werden. Am Vormittag des 13. Juni dann die Überraschung. Der Transporter wurde in einem Garagenkomplex in der Lisztstraße in Leinefelde gefunden. Dort war er vor einer Garage abgestellt worden und behinderte einen Garagenbesitzer am Herausfahren mit seinem Pkw. Die Kriminalpolizei sicherte am Transporter Spuren. Nun hat der Eigentümer des Transporters eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt für Angaben, die zur Ergreifung der Täter führen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

