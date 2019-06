Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Laterne im Weg

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Einen abgerissenen Laternenpfosten hinterließ Donnerstagnacht ein Lkw in der Hugo-Engelmann-Straße. Der Sattelzug bog gegen 2.30 Uhr von der Ludwig-Löwe-Straße kommend in die Engelmann-Straße ein und blieb mit einer Ecke an der Laterne hängen. Der Pfosten fiel auf den Gehweg. Der 37-jährige Fahrer aus Brandenburg blieb unverletzt.

