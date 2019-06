Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall auf Tankstelle einfach weitergefahren

Artern (ots)

Obwohl sie einen Unfall verursachte, fuhr eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag in der Sangerhäuser Straße, auf dem Gelände der Tankstelle, einfach weiter. Zuvor hatte die Frau ihren Skoda Fabia an der Zapfsäule 6 getankt. Beim Verlassen der Tankstelle umfuhr sie die Säule 8. Hierbei streifte sie einen Toyota Avensis, der auf Höhe der Säule 8 stand. Die Frau war ca. 35 bis 40 Jahre und hatte braune Haare. Der Skoda ist laut Kennzeichen im Bereich Artern zugelassen. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zur Unfallflüchtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter 03466/3610 entgegen.

