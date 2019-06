Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash an Baustellenampel

Keula (ots)

An einer Baustellenampel auf der Landstraße zwischen Keula und Mühlhausen krachte es am Mittwochnachmittag. Kurz nach halb drei war ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda Fabia auf einen an der Ampel stehenden Crafter aufgefahren und schob diesen auf einen davor wartenden VW Passat. Der 49-Jährige musste am Unfallort medizinisch behandelt werden, die beiden anderen Autofahrer, 60 und 39 Jahre alt, blieben unverletzt. Sie konnten ihre Fahrt fortsetzen, der Skoda wurde abgeschleppt.

