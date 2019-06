Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Lagerhalle geklaut

Nordhausen (ots)

Mittwochabend, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, brachen Unbekannte in die Lagerhalle einer Firma in der Bochumer Straße ein. Dort stahlen sie ein Mountainbike Bulls in grün. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter 03631/960, zu melden.

