Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Brand in Gartenanlage

Sondershausen (ots)

Erneut brannte es in der Gartenanlage Schersental. Am Mittwochabend, kurz nach 23 Uhr, stand die Holzverkleidung einer Laube in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr waren die Flammen schnell gelöscht und der Schaden konnte auf ca. 200 Euro minimiert werden. Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort ergaben, dass auch dieses Feuer gelegt war. Erst am Montag, 17. Juni, hatte die Laube gebrannt. Auch da gehen die Kriminalisten von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell