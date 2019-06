Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheinwerfer verdunkelt

Bleicherode (ots)

Einen üblen Scherz erlaubten sich Unbekannte in Bleicherode, in der Käthe-Kollwitz-Straße. Am Mittwochabend entdeckte die Besitzerin eines Opel Corsa, dass die Scheinwerfer vom Fahrzeug mit schwarzer Farbe besprüht wurden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell