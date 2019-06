Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Studentenstreit endet mit Anzeige

Nordhausen (ots)

Zwei Studenten im Alter von 23 und 25 Jahren gerieten Donnerstagnacht gegen 2.30 Uhr in einen Streit. Sie hatten gemeinsam in im Studentenkeller am Taschenberg gefeiert. Aus bisher noch ungeklärter Ursache stritten beide und schlugen gegenseitig aufeinander ein. Bei Eintreffen der Polizisten hatten sich die Gemüter beruhigt. Gegen Beide wird wegen des Verdachtes der Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell