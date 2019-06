Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trampen endet im Krankenhaus

Bleicherode (ots)

Eigentlich wollte der junge Mann am Donnerstagmorgen kurz nach 4 Uhr nur nach Hause. Doch der Heimweg endete für den 20-Jährigen im Krankenhaus. Am Ortseingang Bleicherode, in der Nordhäuser Straße, wollte er ein Auto anhalten. Der Fahrer des Caddys übersah den Mann und touchierte ihn am Arm, welchen er zum Winken ausgestreckt hatte. Zur Schwere der Verletzungen beim angetrunkenen Anhalter kann noch nichts gesagt werden.

