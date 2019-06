Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebe entdeckt

Nordhausen (ots)

Weil sie gestört wurden ergriffen am Donnerstagmorgen zwei Diebe in der Grimmelallee die Flucht. Ein Passant hatten die Beiden erwischt, wie sie dabei waren, zwei Fahrräder zu stehlen. Ein Rad war an einem Fallrohr gesichert, das zweite Rad stand ungesichert daneben. Die Sicherung hatten die Diebe bereits zerstört. Sie flüchteten in Richtung Parkallee und konnten so entkommen. Einer der Männer trug eine weiße Hose und hatte rötliche Haare, sein Kumpel war mit einem türkisen Shirt bekleidet. Sie standen, Zeugenaussagen zufolge, unter Alkoholeinfluss. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

