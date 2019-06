Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau fährt nach Unfall einfach weiter, Zeugen gesucht

Worbis (ots)

Am Dienstag, 11. Juni, beschädigte eine bislang unbekannte Autofahrerin zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr einen geparkten VW Passat in Worbis. Der Passat war auf dem Parkplatz eines ehemaligen Supermarktes im Hausener Weg abgestellt. Die Frau war mit einem weißen Pkw unterwegs, an dem Nordhäuser Kennzeichen angebracht waren. Bisherigen Ermittlungen zufolge war die Fahrerin ca. 35-40 Jahre alt und hatte gewellte Haare. Nach dem Zusammenstoß mit dem Passat, beim Ausparken, fuhr die Frau davon, ohne den Unfall zu melden. Am Passat entstand Sachschaden. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum verursacherfahrzeug und der Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Leinfelde unter der Telefonnummer 03605/56900.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell