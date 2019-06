Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Männer in Streit - Blutspur führt zum Verletzten

Mühlhausen (ots)

Einer Blutspur folgten Polizisten am Dienstagabend in Mühlhausen. Gegen 21.30 Uhr rief ein Mann aus der Gierstraße die Polizei, nachdem ihn ein Bekannter in seiner Wohnung geschlagen hatte. In der Wohnung des 63-Jährigen entdeckten die Beamten Blut, der betrunkene Mann selbst war aber unverletzt. Die Polizisten suchten daraufhin den Bekannten des 63-Jährigen in dessen Wohnung auf. Dort und im Hausflur waren weitere Blutspuren zu sehen. Der 53-jährige Kumpel, der ebenfalls betrunken war, hatte sich mit einem Messer selbst verletzt und blutete. Eine ärztliche Versorgung lehnte er ab. Eine Einlieferung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Was sich genau zwischen den beiden Männern abgespielt hat, müssen die Beiden nun im nüchternen Zustand der Polizei erklären.

