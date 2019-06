Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahranfängerin gegen Baum geprallt

Mühlhausen (ots)

Eine 18-jährige Fahranfängerin befuhr am Dienstagabend, gegen 20.25 Uhr, die Wanfrieder Landstraße in Richtung Eigenrieden. Dabei verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Seat Ibiza, fuhr in den Straßengraben, wo ein Baum das Auto stoppte. Die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

