Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aggressiver Autofahrer greift Jugendliche an

Nordhausen (ots)

Zwei Jugendliche waren am Dienstag, gegen 18.40 Uhr, Vor dem Hagentor mit einem Moped unterwegs. Plötzlich wurden die Beiden von einem Audi ausgebremst. Der Fahrer soll dann ausgestiegen sein und die beiden Freunde vom Moped gestoßen haben. Danach setzte sich der Unbekannte wieder in sein Auto und fuhr davon. Die Jugendlichen riefen die Polizei. Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen des Verdachtes der Nötigung. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder den Fahrer des Audis machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell