Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind nach Unfall im Krankenhaus

Nordhausen (ots)

Ein 9-jähriges Kind musste am Dienstagnachmittag nach einem Unfall in der Bochumer Straße im Krankenhaus behandelt werden. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs, als er an einer Bordsteinkante stürzte. Dabei stieß er gegen zwei geparkte Autos, die leicht beschädigt wurden.

