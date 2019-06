Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Massive Schäden nach Unfall, die Polizei sucht Zeugen zum Unfallgeschehen

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einem Unfall am Montag, 17. Juni. Gegen 12.15 Uhr stand eine Autofahrerin mit ihrem Opel Astra an der Ampel Taschenberg, Kützingstraße in der rechten, der beiden Abbiegerspuren. Als sie anfuhr, hörte sie ein Knacken. In der Annahme, etwas sei im Kofferraum umgefallen, fuhr sie zunächst weiter. Erst später entdeckte sie einen massiven Schaden an der hinteren linken Seite ihres Pkw. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Unfallgeschehen machen? Möglicherweise rühren die Schäden von einem LKW, der sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls an der Kreuzung befunden hat. Wer kann Angaben zu diesem machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

