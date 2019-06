Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Mühlhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einer sexuellen Belästigung. Am Freitag, 10. Mai, gegen 12.30 Uhr, wurde eine 27-jährige Frau in der Ammerschen Landstraße von einem Unbekannten angesprochen. Er bot ihr Geld für Sex. Dabei fasste er die Frau mehrfach an den Po. Als diese ihr Handy aus der Tasche holen wollte, umarmte der unbekannte Mann die Frau. Erst als sie ihr Handy zu greifen bekam und ihm damit auf den Kopf schlug, ließ er von ihr ab und rannte über den Parkplatz eines Möbelhauses davon. Die Frau flüchtete sich in ein nahe gelegenes Fast Food Restaurant. Der Unbekannte war ca. 17 bis 18 Jahre alt, ca. 1.75 groß und schlank. Er trug blonde Haare als Undercut Schnitt mit langem Deckhaar und kurzen Seiten. Der junge Mann hatte auffällige Akne im Gesicht. Zur Nationalität des Tatverdächtigen konnte die Frau nichts sagen. Er habe deutsch gesprochen. Wer hat das Geschehen beobachtet, möglicherweise vom Auto aus? Wem ist der flüchtige unbekannte Mann auf dem Parkplatz Möbel Boss aufgefallen? Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung zu trifft? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

