Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heißes Quad

Bad Frankenhausen (ots)

Ein technischer Defekt setzte am Mittwochmorgen, gegen 08.45 Uhr, ein Quad in Brand. Im Bereich der Esperstedter Straße, Kyffhäuser Straße begann es am Kabelbaum zu brennen. Der Fahrer stoppte das Quad. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

