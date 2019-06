Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann tödlich verletzt - Zeugen gesucht

Artern (ots)

Die Kriminalpolizei Nordhausen ermittelt seit Dienstagmorgen im Zusammenhang mit dem Tod eines 42-Jährigen aus Artern. Der Tote war am Freitag, 14. Juni, verletzt in seiner Wohnung in der Bergstraße gefunden wurden und kam ins Krankenhaus. Am Dienstagmorgen ist der Mann gestorben. Die Umstände zum Tod des 42-Jährigen sind noch völlig unklar. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll es in der zurückliegenden Woche zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 43-Jährigen in einer Wohnung in der Straße der Jugend gekommen sein. Ob die Verletzungen vom Streit herrühren oder anderer Herkunft sind, muss nun geklärt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die zum Streitgeschehen Auskunft geben können. Wem ist in der vergangenen Woche ein Mann mit Verletzungen im Stadtgebiet aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960.

