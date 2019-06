Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Qualmender Pizza Ofen löst Feuerwehreinsatz aus

Sondershausen (ots)

Ein Pizza Ofen sorgte am Dienstagvormittag für Aufregung in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Kunz-Straße. Zeugen hatten aus dem Haus Rauch aufsteigen sehen und die Feuerwehr verständigt. Die Kameraden hatten die Ursache schnell gefunden. In einer Wohnung war der Pizza Ofen noch an und der Bewohner auf Arbeit. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

