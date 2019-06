Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwer verletzte Fußgängerin nach Unfall

Mühlhausen (ots)

Eine 80-jährige Frau wurde am Dienstagvormittag bei einem Unfall in der Stätte schwer verletzt. Die Frau mit ihrem Rollator unterwegs, als sie eine Frau in einem Elektrorollstuhl von hinten erfasste. Die Fußgängerin stürzte. Sie kam ins Krankenhaus.

