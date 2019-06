Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromkabel aus Einkaufsmarkt gestohlen

Bad Langensalza (ots)

Ein Einkaufsmarkt in der Poststraße, der sich gerade im Umbau befindet, wurde zwischen Dienstag, 4. Juni, und Dienstag, 18. Juni, von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Diebe drangen in den Keller des leerstehenden Geschäftes ein. Dort öffneten sie Decken und Wände und erbeuteten Stromkabel. Zur Höhe des Beute- und Sachschadens kann bislang noch nichts gesagt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas bemerkt haben. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Marktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

